Терешкова отправится в Великобританию на выставку в честь ее юбилея
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Первая
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Первая
«Валентина Владимировна выезжает на следующей неделе, выставка намечена на 15 марта», — сообщили агентству.
Согласно официальной информации, выставка, посвященная 80-летнему юбилею Терешковой, проводится в рамках программы мероприятий перекрестного Года науки
Ранее о поступившем Терешковой приглашении сообщил «Интерфаксу» председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, что, как следует из письма директора Музея Науки, «возможно, ее (Терешкову — ИФ) примет королева Великобритании Елизавета II».
4 марта Терешковой исполнилось 80 лет.