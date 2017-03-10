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20:36 (мск), источник: Интерфакс

Терешкова отправится в Великобританию на выставку в честь ее юбилея

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова приняла приглашение директора лондонского Музея науки приехать в Великобританию и посетить посвященную ей выставку, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в аппарате депутата.

Источник: РИА "Новости"
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«Валентина Владимировна выезжает на следующей неделе, выставка намечена на 15 марта», — сообщили агентству.

Согласно официальной информации, выставка, посвященная 80-летнему юбилею Терешковой, проводится в рамках программы мероприятий перекрестного Года науки Россия-Великобритания.

Ранее о поступившем Терешковой приглашении сообщил «Интерфаксу» председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, что, как следует из письма директора Музея Науки, «возможно, ее (Терешкову — ИФ) примет королева Великобритании Елизавета II».

4 марта Терешковой исполнилось 80 лет.

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