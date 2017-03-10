Ростовчан предупреждают об опасности возгорания сухой растительности

По информации областного управления МЧС, общая площадь подобных пожаров, произошедших в донской столице с начала года, составила 0,3 га, что является одним из наихудших показателей в регионе.

В сообщении отмечается, что основная причина возгораний сухой растительности — неосторожное обращение с огнем.

Ростовчан просят не поджигать траву на улицах, придомовых территориях, а также камыш по берегам водоемов, очистить от мусора и горючих предметов дворы, балконы, чердаки и подсобные помещения, обрезать мертвые ветки и убрать сухую растительность с приусадебных и дачных участков, а при обнаружении признаков возгорания сообщать об этом по номеру «112».