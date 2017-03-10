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18:47 (мск), источник: "Российская газета"

20 марта в Крыму и Севастополе объявлен выходной

Понедельник, 20 марта, в этом году станет нерабочим днем для жителей города Севастополя и Республики Крым. Это связано с тем, что День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который отмечается 18 марта, в 2017 году выпадает на субботу, а выходной день переносится.

Источник: Reuters

— На территории города Севастополя 18 марта, День возвращения Севастополя в Россию, является нерабочим праздничным днем. При совпадении выходных и праздничных дней, согласно закону от 10.03.2015 № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя», выходной переносится на следующий рабочий день, — пояснили в пресс-службе правительства Севастополя.

Такая же норма установлена в законе № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», согласно которому День воссоединения Крыма с Россией является выходным праздничным днем в республике.

День возвращения Крыма в состав России в этом году будет отмечаться в третий раз. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России и создании двух новых субъектов федерации. С 2015 года этот день стал официальным праздником в РК и Севастополе.

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