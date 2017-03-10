20 марта в Крыму и Севастополе объявлен выходной

— На территории города Севастополя 18 марта, День возвращения Севастополя в Россию, является нерабочим праздничным днем. При совпадении выходных и праздничных дней, согласно закону от 10.03.2015 № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя», выходной переносится на следующий рабочий день, — пояснили в пресс-службе правительства Севастополя.

Такая же норма установлена в законе № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», согласно которому День воссоединения Крыма с Россией является выходным праздничным днем в республике.

День возвращения Крыма в состав России в этом году будет отмечаться в третий раз. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России и создании двух новых субъектов федерации. С 2015 года этот день стал официальным праздником в РК и Севастополе.