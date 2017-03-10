Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа

«К сожалению, иммиграционноАмериканское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.е управление Американского Самоа ввело запрет на поездки для лиц с российским паспортом», — заявили представители иммиграционной службы.

Варламов заявил, что впервые столкнулся с полным запретом для жителей России на въезд куда-либо. По его мнению, запрет был введен недавно.