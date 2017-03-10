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19:28 (мск), источник: Фонтанка

Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа

Американское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.

Источник: AFP 2017

«К сожалению, иммиграционноАмериканское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.е управление Американского Самоа ввело запрет на поездки для лиц с российским паспортом», — заявили представители иммиграционной службы.

Варламов заявил, что впервые столкнулся с полным запретом для жителей России на въезд куда-либо. По его мнению, запрет был введен недавно.

На сайте Американского Самоа нет информации о запрете на въезд россиян.

Американское Самоа — территория США, не включенная в состав страны, поэтому для ее посещения необходимо получить отдельную визу.

Комментарии
1
Сергей Донченко
А как это - "территория США, не включённая в состав страны" ???
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