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19:14 (мск), источник: Афиша Daily

В Египте найдена скульптура Рамзеса II

Археологи из Египта и Германии обнаружили увязшую в грунтовых водах статую египетского фараона. Предполагается, что она изображает Рамзеса II, сообщает The Guardian.

Раскопки происходили в Каире, на месте, где раньше располагался древний египетский город Гелиополь. Возле руин храма Рамзеса II группе археологов удалось достать из земли фрагменты бюста и голову гигантской скульптуры. Размер статуи фараона составляет восемь метров, она сделана из горной породы кварцит.

Рамзес II, или Озимандия, — один из самых известных правителей в истории человечества. Период его царствование датируется XIII веком до н. э.

Важность археологической находки подкрепляется образом фараона, сформировавшимся в западной культуре: в 1817 году английский поэт Перси Биши Шелли посвятил ему свой знаменитый сонет «Озимандия».

Во времена Шелли был найден другой фрагмент предположительно этой же статуи Рамзеса II, вдохновивший его на стихотворение.

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