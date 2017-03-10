В Египте найдена скульптура Рамзеса II

Раскопки происходили в Каире, на месте, где раньше располагался древний египетский город Гелиополь. Возле руин храма Рамзеса II группе археологов удалось достать из земли фрагменты бюста и голову гигантской скульптуры. Размер статуи фараона составляет восемь метров, она сделана из горной породы кварцит.

Рамзес II, или Озимандия, — один из самых известных правителей в истории человечества. Период его царствование датируется XIII веком до н. э.

Важность археологической находки подкрепляется образом фараона, сформировавшимся в западной культуре: в 1817 году английский поэт Перси Биши Шелли посвятил ему свой знаменитый сонет «Озимандия».