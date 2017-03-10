В Египте найдена скульптура Рамзеса II
Археологи из Египта и Германии обнаружили увязшую в грунтовых водах статую египетского фараона. Предполагается, что она изображает Рамзеса II, сообщает The Guardian.
Археологи из Египта и Германии обнаружили увязшую в грунтовых водах статую египетского фараона. Предполагается, что она изображает Рамзеса II, сообщает The Guardian.
Раскопки происходили в Каире, на месте, где раньше располагался древний египетский город Гелиополь. Возле руин храма Рамзеса II группе археологов удалось достать из земли фрагменты бюста и голову гигантской скульптуры. Размер статуи фараона составляет восемь метров, она сделана из горной породы кварцит.
Рамзес II, или Озимандия, — один из самых известных правителей в истории человечества. Период его царствование датируется XIII веком до н. э.
Важность археологической находки подкрепляется образом фараона, сформировавшимся в западной культуре: в 1817 году английский поэт Перси Биши Шелли посвятил ему свой знаменитый сонет «Озимандия».
Во времена Шелли был найден другой фрагмент предположительно этой же статуи Рамзеса II, вдохновивший его на стихотворение.