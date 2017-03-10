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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли двух станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Нахимовский проспект».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

В пресс-службе метрополитена напомнили, что до 15 марта для пассажиров закрыт северный вестибюль станции «Крылатское».

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавил собеседник «Интерфакса».

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