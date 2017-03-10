Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Нахимовский проспект».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».