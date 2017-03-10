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20:01 (мск), источник: Publika.md

«Гламурный» адвокат Валериан Мынзат вымыл полы в СИЗО 13-ой тюрьмы

Адвокат Валериан Мынзат, известный своими постами о роскошной жизни в соцсетях, в СИЗО взялся за мытьё полов.

Источник: Publika.md

Он обратился к директору пенитенциарного учреждения, с просьбой позволить ему чем-нибудь заняться, лишь бы не сидеть в камере весь день.

Портал Deschide.md опубликовал фото, на которых известный адвокат моет полы в рабочей одежде.

Напомним, Валериану Мынзату дали 30 суток ареста. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Теперь адвокату грозит 15 лет тюрьмы.

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