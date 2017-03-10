«Гламурный» адвокат Валериан Мынзат вымыл полы в СИЗО 13-ой тюрьмы
Адвокат Валериан Мынзат, известный своими постами о роскошной жизни в соцсетях, в СИЗО взялся за мытьё полов.
Адвокат Валериан Мынзат, известный своими постами о роскошной жизни в соцсетях, в СИЗО взялся за мытьё полов.
Он обратился к директору пенитенциарного учреждения, с просьбой позволить ему
Портал Deschide.md опубликовал фото, на которых известный адвокат моет полы в рабочей одежде.
Напомним, Валериану Мынзату дали 30 суток ареста. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Теперь адвокату грозит 15 лет тюрьмы.