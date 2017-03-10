Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14События недели в фотографиях
10Фестиваль весны в Индии
19:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции, как и многие россияне, и у него остались только самые хорошие воспоминания.

Источник: РИА Новости

«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной.

Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре россиянина были на борту вертолета, разбившегося в Стамбуле
Путин пообещал снять запрет на найм турецких работников в России
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
СМИ: после падения вертолета в Стамбуле выживших нет
Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности
Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена
События недели в фотографиях
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Моуринью в гостях у бывших: анонс футбольного уик-энда Рассказываем о наиболее интересных матчах ближайших дней
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь