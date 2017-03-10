Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции

«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной.

Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.