«Марш нетунеядцев» в Молодечно завершился у налоговой инспекции

К политикам подошли сотрудники милиции в форме и предупредили, что участие в несанкционированной акции незаконно. Кроме них других представителей правоохранительных органов в форме, на площади не было видно.

К началу акции на площади было несколько десятков человек. Из Минска приехали оппозиционные лидеры — председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский, глава движения «За свободу» Юрий Губаревич.

Митинг на площади начинался под аккомпанемент социальной рекламы, которая звучала на довольно приличной громкости со всех динамиков, установленных по периметру.

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Несанкционированная акция «Марш нетунеядцев» в Молодечно завершился у районной налоговой инспекции, на дверях которой участники резолюцию, принятую на митинге на центральной площади города.

Организаторы предложили собравшимся перейти к памятнику Ленину и начали митинг. Из-за гремящей на всю площадь социальной рекламы люди, стоявшие вдалеке, с трудом могли услышать выступающих.

Тем не менее, количество участников в определенный момент выросло до полутысячи.

К митингующим вышел председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец. Он напомнил собравшимся, что акция является несанкционированной.

«Хочу предупредить всех вас участвующих в митинге об административном наказании. Если же у граждан Молодечненского района есть вопросы, мы вам сейчас приглашаем в здание райисполкома, чтобы мы на них ответили. Будет принимать депутат Палаты Представителей и работники райисполкома», — сказал Яхновец.

Однако за ним никто так и не пошел.

С подачи лидера ОГП Анатолия Лебедько участники акции проголосовали за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Среди других требований резолюции — вернуть сбор гражданам, которые его уже уплатил, принять новый экономический курс, ориентированный на создание рабочих мест и внести изменения в Избирательный кодекс.

Политики предложили участникам акции пройти шествием до районной налоговой инспекции и оставить резолюцию там.

Движению колонны никто не препятствовал. Демонстранты соблюдали Правила дорожного движения, переходили дорогу на зеленый свет, шли по тротуарам.

Участники акции прошли по городу — конечной точкой их маршрута стала налоговая.

Сотрудников милиции в форме видно не было. Колонну на видео снимали люди в штатском.

Прикрепив текст резолюции на дверях налоговой, участники акции, длившейся порядка полутора часов, разошлись.

Оппозиционные политики оставили на двери налоговой инспекции принятую ими резолюцию.

Позже правозащитные организации, незарегистрированные в Беларуси, сообщили о задержании нескольких активистов, в том числе Лебедько и Губаревича, за организацию несанкционированной акции.

Накануне президент страны Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором заявил о моратории на исполнение декрета № 3. При этом глава государства особо подчеркнул, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.