Умер автор «Мостов округа Мэдисон» Роберт Джеймс Уоллер

The Bridges of Madison County

Уоллер написал книгу за 11 дней, и она три года держалась на первой строчке списка бестселлеров газеты The New York Times.

Книга была переведена на 40 языков, по всему миру было продано более 12 миллионов копий.

В 1995 году режиссер Клинт Иствуд создал экранизацию романа и исполнил в фильме главную роль вместе с Мэрил Стрип. Картина получила номинацию на премию «Оскар» в категории «лучшая актриса» и две номинации на «Золотой глобус».

Среди других литературных произведений Уоллера — романы Slow Waltz in Cedar Bend, «Бойня в Пуэрто Валларта» и сборник Just Beyond the Firelight.