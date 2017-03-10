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20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер автор «Мостов округа Мэдисон» Роберт Джеймс Уоллер

В американском штате Техас скончался автор бестселлера «Мосты округа Мэдисон» Роберт Джеймс Уоллер. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters
Фильм
7.8
Мосты округа Мэдисон
1995 / США / 2 ч. 15 мин.
The Bridges of Madison County
драмамелодрама

Писателю было 77 лет. Он умер в своем доме в городе Фредериксберг после продолжительной борьбы с миеломной болезнью — одним из видов рака.

Роман «Мосты округа Мэдисон» был написан в 1992 году.

Уоллер написал книгу за 11 дней, и она три года держалась на первой строчке списка бестселлеров газеты The New York Times.

Книга была переведена на 40 языков, по всему миру было продано более 12 миллионов копий.

В 1995 году режиссер Клинт Иствуд создал экранизацию романа и исполнил в фильме главную роль вместе с Мэрил Стрип. Картина получила номинацию на премию «Оскар» в категории «лучшая актриса» и две номинации на «Золотой глобус».

Среди других литературных произведений Уоллера — романы Slow Waltz in Cedar Bend, «Бойня в Пуэрто Валларта» и сборник Just Beyond the Firelight.

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