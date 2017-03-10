Умер автор «Мостов округа Мэдисон» Роберт Джеймс Уоллер

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Фильм 7.8 Мосты округа Мэдисон 1995 / США / 2 ч. 15 мин. The Bridges of Madison County драма мелодрама

Писателю было 77 лет. Он умер в своем доме в городе Фредериксберг после продолжительной борьбы с миеломной болезнью — одним из видов рака. Роман «Мосты округа Мэдисон» был написан в 1992 году.

Уоллер написал книгу за 11 дней, и она три года держалась на первой строчке списка бестселлеров газеты The New York Times.