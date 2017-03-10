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23:45 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 11 марта

Завтра в республике пасмурно, местами возможны слабые дожди. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный, местами порывистый.

Источник: Publika.md

Завтра в республике пасмурно, местами возможны слабые дожди. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный, местами порывистый.

В Бричанах и Сороках термометры покажут четыре градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове плюс семь. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до девяти градусов.

В ближайшее время погода существенно не изменится. Днем в столице ожидается до плюс восьми, а ночью — четыре градуса тепла.

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