Украинцев ожидают похолодание и дожди

В субботу, 11 марта, практически по всей территории Украины похолодает, установится пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает Gismeteo.

«В субботу, 11 марта, практически по всей территории страны похолодает, установится пасмурная и дождливая погода. Лишь на востоке страны и в Запорожской области будет ясно и сухо, в Закарпатской, Сумской и Полтавской областях прогнозируется переменная облачность без осадков», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +1…+3 °С, в южной части и на Кировоградщине ожидается до +5…+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +5…+11 °С.

В Киеве ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха в течение суток составит +3…+5 °С.