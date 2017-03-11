После нескольких теплых дней на Кубани похолодает

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в субботу, 11 марта, на Кубани осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет 2−7 градусов тепла, днем 13−18, на юге местами до 20 градусов. На Черноморском побережье без осадков, местами дымка. Температура воздуха ночью 6−11, днем 15−20 градусов тепла.

В Краснодаре, как сообщает Гисметео, будет солнечно и тепло. Столбик термометра покажет 8−19 градусов тепла.

В последующие двое суток в городах и районах края местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 1−6 градусов тепла, при прояснении по востоку до -2, днем 12−17, местами до 20 градусов тепла. На Черноморском побережье в дневные часы местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 6−11, днем 13−18 градусов тепла.

Начиная с понедельника на Кубань придут дожди, температура начнет понижаться. В Краснодаре самыми холодными будут дни 18 и 19 марта: температура воздуха ночью может опуститься до нуля, днем — не превысит 10−11 градусов тепла.