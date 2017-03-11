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00:53 (мск), источник: ТАСС

Джон Гудман удостоен именной звезды на Аллее славы Голливуда

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Звезда с именем знаменитого голливудского актера Джона Гудмана появилась в пятницу, 10 марта, на Аллее славы Голливуда. Об этом сообщается на официальном сайте Аллеи славы.

Источник: AFP 2017

«Это невероятно. Было бы неправильно в такой момент не вспомнить тех, без кого я не был бы здесь: мою мать и моих учителей», — заявил 64-летний актер на торжественном митинге по случаю открытия звезды. Гудман признался, что теперь чувствует себя «по-настоящему частью Голливуда». Актер получил памятную доску с копией заложенной звезды, а во время фотосессии улегся прямо на тротуаре, позируя многочисленным фотографам.

Персона
Джон Гудман

На церемонии присутствовал и звезда Голливуда Джефф Бриджес, друг и напарник Гудмана по легендарному фильму братьев Коэнов «Большой Лебовски» (The Big Lebowski, 1998). «Джон давно стал легендой», — отметил Бриджес.

За 40-летнюю карьеру Гудман сыграл более чем в ста картинах. Знаменитым его сделали фильмы братьев Коэнов «Бартон Финк» (Barton Fink, 1991), «Большой Лебовски», «О, где же ты, брат?» (O Brother, Where Art Thou?, 2000). Гудман исполнил главные роли и в лентах «Король Ральф» (King Ralph, 1991), «Флинтстоуны» (The Flintstones, 1994), «Артист» (The Artist, 2011).

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Сегодня на бульваре насчитывается более 2,6 тыс. звезд, звезда Гудмана стала 2604-й.

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