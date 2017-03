Джон Гудман удостоен именной звезды на Аллее славы Голливуда

На церемонии присутствовал и звезда Голливуда Джефф Бриджес, друг и напарник Гудмана по легендарному фильму братьев Коэнов «Большой Лебовски» (The Big Lebowski, 1998). «Джон давно стал легендой», — отметил Бриджес.

За 40-летнюю карьеру Гудман сыграл более чем в ста картинах. Знаменитым его сделали фильмы братьев Коэнов «Бартон Финк» (Barton Fink, 1991), «Большой Лебовски», «О, где же ты, брат?» (O Brother, Where Art Thou?, 2000). Гудман исполнил главные роли и в лентах «Король Ральф» (King Ralph, 1991), «Флинтстоуны» (The Flintstones, 1994), «Артист» (The Artist, 2011).