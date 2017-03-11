В Нижегородской области пройдут гусиные бои

«Одиннадцатого марта в Павлове пройдут традиционные гусиные бои. Традиции проведения гусиных боев в Павлове насчитывают не один век. В Нижегородской области была даже выведена особая порода бойцовых гусей. Со временем народная забава переросла в серьезные соревнования, которые привлекают участников и туристов из всех регионов России», — сказала начальник отдела туризма регионального Минпромторга Алла Морозова, слова которой приводятся в сообщении.

Планируется, что в боях будут участвовать прославленные бойцовые гуси из Павлова, Москвы, Тулы, Подольска, Курска и других городов России.

Морозова также отметила, что бой идет по строгим правилам. «Например, запрещены удары в ноги или глаза — за это птицу дисквалифицируют. Схватка продолжается до тех пор, пока один из гусей не побежит с поля боя, или если хозяева не договорятся о ничьей. Хочу подчеркнуть, что бои гусей, в отличие от петушиных, бескровные. Это “джентельменская” схватка», — пояснила она.

Кроме того, по ее словам, у каждого гуся, участвующего в соревнованиях, есть своя «любушка» — так заводчики называют гусыню, «вторую половинку». «Любушки» находятся рядом, чтобы подбадривать дерущихся гусей.

Гусиные бои считались традиционной русской потехой, которая появилась в XVI веке. До революции гусиные бои были популярны в России, но после 1917 года немногие регионы сохранили эту традицию. Гусиные бои проводятся ежегодно в начале весны, когда у птиц наступает брачный период. Участие в них принимают птицы разных возрастных категорий — от года до четырех лет, а также старше пяти.