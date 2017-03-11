Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Александр Овечкин впервые станет отцом
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Фестиваль весны в Индии
14События недели в фотографиях
16Неслабый пол
08:45 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области пройдут гусиные бои

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Гусиные бои, в которых примут участие питомцы гусеводов из разных городов России, пройдут в субботу в Павлове Нижегородской области, сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Источник: РИА Новости

«Одиннадцатого марта в Павлове пройдут традиционные гусиные бои. Традиции проведения гусиных боев в Павлове насчитывают не один век. В Нижегородской области была даже выведена особая порода бойцовых гусей. Со временем народная забава переросла в серьезные соревнования, которые привлекают участников и туристов из всех регионов России», — сказала начальник отдела туризма регионального Минпромторга Алла Морозова, слова которой приводятся в сообщении.

Планируется, что в боях будут участвовать прославленные бойцовые гуси из Павлова, Москвы, Тулы, Подольска, Курска и других городов России.

Морозова также отметила, что бой идет по строгим правилам. «Например, запрещены удары в ноги или глаза — за это птицу дисквалифицируют. Схватка продолжается до тех пор, пока один из гусей не побежит с поля боя, или если хозяева не договорятся о ничьей. Хочу подчеркнуть, что бои гусей, в отличие от петушиных, бескровные. Это “джентельменская” схватка», — пояснила она.

Кроме того, по ее словам, у каждого гуся, участвующего в соревнованиях, есть своя «любушка» — так заводчики называют гусыню, «вторую половинку». «Любушки» находятся рядом, чтобы подбадривать дерущихся гусей.

Гусиные бои считались традиционной русской потехой, которая появилась в XVI веке. До революции гусиные бои были популярны в России, но после 1917 года немногие регионы сохранили эту традицию. Гусиные бои проводятся ежегодно в начале весны, когда у птиц наступает брачный период. Участие в них принимают птицы разных возрастных категорий — от года до четырех лет, а также старше пяти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
ООН: более 20 млн человек в Африке могут умереть от голода
Маккейн доволен арестом главы фискальной службы Украины
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше»
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь