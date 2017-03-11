Нидерландская художница может создать женский образ Ждуна

«Работаю над новой скульптурой. Что это будет: Ждун или Ждунья?» — такое сообщение художница разместила под фотографией с эскизом новой скульптуры, написав последние слова по-русски.

Ждун представляет собой существо серого цвета, в котором смешались черты морского слона и человека. Художница посвятила свое творение, получившее имя Homunculus loxodontus, людям, которые ждут и надеются на лучшее.

Изображение Ждуна стало очень популярно в интернете, особенно в его российском сегменте. Оно активно используется в многочисленных шутках, в том числе связанных со скоростью работы «Почты России».

В феврале человек в костюме Ждуна даже появился в отделении «Почты России» на мероприятии с участием руководства компании. Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов отметил, что это и есть символ старой «Почты», с которым компания намерена расстаться.