Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
12Наступление на Мосул
03:07 (мск), источник: ТАСС

Нидерландская художница может создать женский образ Ждуна

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландская художница Маргрит ван Бреворт, чья скульптура стала популярным в России интернет-мемом Ждун, готовит новый арт-проект из той же серии. Соответствующий материал ван Бреворт опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Источник: margrietvanbreevoort

«Работаю над новой скульптурой. Что это будет: Ждун или Ждунья?» — такое сообщение художница разместила под фотографией с эскизом новой скульптуры, написав последние слова по-русски.

Видео
Двойника Ждуна обнаружили в Аптекарском огороде

Ждун представляет собой существо серого цвета, в котором смешались черты морского слона и человека. Художница посвятила свое творение, получившее имя Homunculus loxodontus, людям, которые ждут и надеются на лучшее.

Изображение Ждуна стало очень популярно в интернете, особенно в его российском сегменте. Оно активно используется в многочисленных шутках, в том числе связанных со скоростью работы «Почты России».

В феврале человек в костюме Ждуна даже появился в отделении «Почты России» на мероприятии с участием руководства компании. Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов отметил, что это и есть символ старой «Почты», с которым компания намерена расстаться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN: "российским следом" займется сверхсекретный отдел ФБР
Премьер Ирландии: Мэй может запустить Brexit уже во вторник
CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
Белый дом уверен, что Трампа преследует «глубинное государство»
Маккейн доволен арестом главы фискальной службы Украины
Президент Косово пригрозил уйти в отставку
Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше»
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь