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07:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики ожидают похолодание в Новосибирской области с середины недели

Небольшое потепление идет с Атлантики в Новосибирскую область. Сегодня утром еще морозно — 12−19 ниже нуля, возможны туманы,

Днем от 2 до 7 градусов со знаком минус. И солнечно. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в западных районах области воздух прогреется до 3 тепла.

Атмосферное давление будет — повышено, и это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Начало новой рабочей недели также будет теплым. А вот — к среде снова похолодает.

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Увеличится облачность, возможны условия для снегопадов, усиление ветра и метели. Температура 14 ночью от 4−9 местами до 15 мороза. Днем около ноля. После прохождения холодного фронта 15 мы предполагаем новую волну холода на территории НСО и смежных регионов».

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