Синоптики ожидают похолодание в Новосибирской области с середины недели
Небольшое потепление идет с Атлантики в Новосибирскую область. Сегодня утром еще морозно — 12−19 ниже нуля, возможны туманы,
Небольшое потепление идет с Атлантики в Новосибирскую область. Сегодня утром еще морозно — 12−19 ниже нуля, возможны туманы,
Днем от 2 до 7 градусов со знаком минус. И солнечно. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в западных районах области воздух прогреется до 3 тепла.
Атмосферное давление будет — повышено, и это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Начало новой рабочей недели также будет теплым. А вот — к среде снова похолодает.
Ренад Ягудин,