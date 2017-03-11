Синоптики ожидают похолодание в Новосибирской области с середины недели

Днем от 2 до 7 градусов со знаком минус. И солнечно. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в западных районах области воздух прогреется до 3 тепла.

Атмосферное давление будет — повышено, и это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Начало новой рабочей недели также будет теплым. А вот — к среде снова похолодает.