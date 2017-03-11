Новая школа на 800 мест появится в одном из микрорайонов Хабаровска

Хабаровск, 11 марта, AmurMedia.

Новая школа на 800 мест появится в микрорайоне «Ореховая сопка» к концу нынешнего года. На строительство нового учебного заведения будет выделено около 1 миллиарда рулей, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Средства на строительство выделяются из трех уровней бюджета: городского, краевого и федерального. Это будет ультрасовременное учебное заведение с тремя учебными корпусами, спортивным и хозяйственным блоком. Рядом со школой расположатся спортивные объекты: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольная и теннисная площадки, площадка для гимнастики и для игр учеников младших классов. Ход работ на строительных объектах мэр Хабаровска Александр Соколов оценил во время объезда.

Общий объем капитальных вложений составит около одного миллиарда рублей только муниципальных средств (для сравнения: в 2016 году — 600 миллионов). Всего же в администрации города надеются привлечь на эти цели около 2 миллиардов рублей из всех источников финансирования (в 2016-ом — чуть более миллиарда).