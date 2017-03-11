В Башкирии разъяснили порядок обращения в органы Росреестра

Сделать это можно, направив письмо на почтовый адрес: 450077, Уфа, ул. Ленина, 70; по электронной почте — 02_upr@rosreestr.ru или по факсу (347) 224−36−36.

Кроме этого на официальном сайте Росреестра можно заполнить специальную форму «Обращения граждан», а также передать письменное обращение лично по адресу — Уфа, ул. Ленина, 70, кабинет 105а, либо в территориальные отделы районов и городов в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятницу — с 09.90 до 16.45.

Обращения могут быть приняты в ходе личного приема должностными лицами Управления Росреестра по РБ; через Единый портал государственных и муниципальных услуг или ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра — 8−800−100−34−34.

По вопросам антикоррупции следует звонить по телефону — 273−64−01.

Поступившее обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем.

автор обращения уведомляется письменно.

Срок рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг составляет 15 рабочих дней.

Ответ направляется в письменной форме по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, указанному в обращении.