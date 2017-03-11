Красноярка отсудила деньги у застройщика за сдачу квартиры позже срока

Красноярский краевой суд обязал застройщика возместить материальный и моральный вред красноярке, получившей квартиру с дефектами и позже указанного в договоре срока. Чтобы добиться удовлетворения иска, женщине пришлось опротестовать решение Октябрьского районного суда, где сочли её требования необоснованными. По договору, заключённому с ООО ФСК «Монолитинвест», женщина должна была получить квартиру в жилом доме на ул. Караульной в микрорайоне «Покровский» в Красноярске до 30 июня 2015 года. Однако при осмотре жилья в апреле красноярка обнаружила ряд дефектов.

В частности, в одной из оконных рам была дыра, торцы подоконников балкона не были закрыты, порог балкона не зафиксирован, оторвана герметичная резина балконной двери и окна, на потолке балкона торчала пена, потолок в коридоре и комнате покрыт пятнами, не прокрашен. Кроме того, в комнате были оторваны обои, один из плинтусов заделан некачественно, не работала вентиляция, наличники дверей плохо закреплены, а сами двери сверху были отбиты, испорчены и требовали замены. Недостатки были также в ванной комнате. Дольщица и прораб подписали акт, но в нем не был указан срок устранения недостатков.

В сентябре 2015-го при повторном осмотре она обнаружила, что в основном строительные дефекты были устранены. Но по-прежнему не работала вентиляции в комнате, не появился кафельный плинтус в ванной и не были обрезаны под потолком гильзы стояков водоснабжения. Женщина дважды направила в адрес компании претензии, но строители не ответили. В ноябре 2015 года по акту приема-передачи она приняла объект долевого строительства с частичными дефектами, а затем подала в суд иск о защите прав потребителя.

Судебная строительно-техническая экспертиза показала, что дефекты не были существенными, не влияли на использование жилого помещения по назначению, и суд первой инстанции пришел к выводу, что у истицы не было оснований для отказа в приемке жилья в срок.

Получив отказ в удовлетворении своих требований в Октябрьском районном суде, женщина подала апелляцию в Красноярский краевой суд, где доводы истицы всё-таки признали обоснованными. В судебном решении неустойку снизили, постановив взыскать с ООО ФСК «Монолитинвест» в пользу красноярки 65 тыс. рублей за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда, 35 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Кроме того, с застройщика было взыскано 15 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя истицы и 4,4 тыс. рублей государственной пошлины в доход местного бюджета.