Прогноз: численность населения Китая к 2030 году составит 1,45 млрд человек

«В Китае нет проблемы дефицита людей, и не будет наблюдаться в ближайшие 100 лет. К 2030 году численность населения страны достигнет пикового значения 1,45 млрд человек, к 2050 году показатель составит 1,4 млрд, а концу века число жителей Китая уменьшится до 1,1 млрд человек. В такой ситуации для нас более важны вопросы образования населения и структурные диспропорции», — пояснил он.

Численность населения Китая к концу 2016 года составила 1 млрд 382 млн 271 тысячу человек, что на 8 млн человек больше показателя 2015 года. При этом число трудоспособных жителей страны в возрасте от 16 до 60 лет на конец 2016 года составила 907,47 млн человек — 65,6% от общего населения. В Китае в последние годы наблюдается процесс стремительного старения населения. Последние данные показывают, что в настоящее время в КНР насчитывается свыше 230 млн человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7% от общей численности населения страны.

Проблема стремительного старения населения заставила власти в 2013 году пересмотреть политику «одна семья — один ребенок». По новым правилам теперь разрешено иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Раньше для получения права на второго ребенка оба супруга должны были быть единственными детьми в своих семьях.

Сохраняется в Китае и проблема гендерной диспропорции. По последним данным, численность мужского населения на конец 2016 года составила 708,15 млн человек, а женского — 674,56 млн.