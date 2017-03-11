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10:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

УФАС представило рейтинг городов-нарушителей

Где на Южном Урале чаще всего нарушают антимонопольное законодательство?

На Южном Урале составили рейтинг южноуральских городов, в которых власти чаще всего нарушают антимонопольное законодательство.

Первое место, как самый крупный населенный пункт региона, в этом рейтинге занял Челябинск. В 2016 году антимонопольщики рассмотрели массу жалоб на действия городских властей и возбудили пять дел. Так, например, без их внимания не осталась проблема с платными муниципальными парковками — в ведомстве посчитали, что некоторые моменты в работе городских стоянок нарушают федеральное законодательство и могут ограничивать конкуренцию на рынке. Муниципальные депутаты уже отчитались о том, что провели работу над ошибками. Также городские власти допустили упущения в организации ярмарок. На втором месте нарушителей антимонопольного законодательства стоят, как ни странно, не чиновники второго по крупности города региона.

«Второе место — это Миасский городской округ, два дела возбуждено было, выдано пять предупреждений и рассмотрено три жалобы, — информирует Наталья Сапрыкина, заместитель руководителя челябинского УФАС. — Третье место — это город Магнитогорск, там пять предупреждений и три жалобы».

Так, например, в городе металлургов УФАС проверяет законность подорожания проезда в маршрутных такси. Первого марта стоимость одной поездки там выросла на четверть — с 20 до 25 рублей. В администрации Магнитогорска сообщили: тариф необоснованно завышен, но перевозчики по закону вправе самостоятельно устанавливать цену на проезд. Антимонопольщики намерены досконально разобраться в ситуации.

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