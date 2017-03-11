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08:23 (мск), источник: BFM.ru

Жириновский требует приравнять алкоголь к наркотикам

Лидер ЛДПР считает, что нужно ужесточить законодательство в сфере торговли спиртным и табаком, а также рекламы. Кроме того, Жириновский подсказал, как узнать, «какая партия самая пьющая».

Источник: РИА "Новости"

Владимир Жириновский призвал ужесточить правила торговли алкоголем и табаком. По мнению лидера ЛДПР, государство может в кратчайшие сроки навести порядок в этой сфере, если введет госмонополию на данный вид деятельности. А сами табак и алкоголь призвал приравнять к наркотикам.

Запретили рекламу — сейчас опять восстанавливают. Зачем? Ведь большинство молодежи уже не курит и не пьет. Не хотят! Но вы им навязываете опять. Вставляете это пиво: “Выпей, оно пенится, какое хорошее”. Пиво — это алкоголь. Алкоголь, табак — это наркотики. Надо их приравнять к наркотикам. Чтоб было стыдно тому, кто часто выпивает. Чтобы он знал, что он тоже наркоман. Какая разница: наркотик — зависимость, наркозависимость, от чего-то зависит. Что он ширяется героином, что выпил бутылку водки. Какая разница? Наркоман хотя бы соображает лучше, чем алкоголик. Он бывает писатель, художник, а алкоголик — это конченый человек.
Владимир Жириновскийлидер фракции ЛДПР в Госдуме

Кроме того, Владимир Жириновский заявил, что можно ввести меры, которые действовали в царские времена, и создать специализированные магазины, чтобы алкоголь продавался только там. Как выразился глава ЛДПР, «пусть идут под камеру те, кому нужен алкоголь».

«Чтоб ему было стыдно, что он фиксируется. Да еще партийность указывать. Сразу будет видно, представители какой партии больше всех употребляют», — подчеркнул Владимир Жириновский.

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