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08:48 (мск), источник: ДЕЙТА

В марте Владивосток ждёт пижамная революция

С 15 марта по 1 апреля в галерее «Арка» пройдет выставка «Пижамная революция», центральными работами которой стали большие текстильные инсталляции, об этом сообщает ИА «Дейта».

Это вторая персональная выставка Маши Ламзиной.

Как рассказали организаторы, огромные футболки и штаны, напоминающие одежду для сна, стали не только основной для игры в слова и названия экспонентов, но и основой для игры в символы, которые автор разработала и нанесла ручным способом на ткань.

«Смыслы, которые Мария вкладывает в созданные ею образы, тесно связаны с поп культурой и культурой Востока. Что позволяет ей то иронизировать над идеалами и кумирами современного общества, через доступные и понятные обывателю символы и стереотипы, то побуждает без морализаторства иначе взглянуть на собственный мир, акцентируя внимание на общегуманистических идеях. Соединяя образы и знаки, художник предлагает задуматься о контекстах, рождающие новые связи и разрушающие принятые, в сознании конкретных индивидов» — отмечают организаторы выставки.

Маша Ламзина реагирует на тенденции общественной жизни, используя для своих текстильных принтов графические изображения — знаки, которые в современной культуре легко считываются сознанием человека.

Черпая свои сюжеты из современной массовой культуры: комиксов, анимации, интернета, стрит-арта, Маша стремится вести разговор со зрителем на понятном ему языке символов. Используя этот легко считываемый подсознанием современного человека язык, она освещает в своем творчестве такие темы как любовь, гармония, равноправие, поднимает вопросы жизни и смерти.

Рассказывая о своём проекте, она говорит: «Используя сюжеты для принтов в юмористическом ключе, я хочу предоставить зрителю возможность ментальной перезагрузки. Название выставки “Пижамная революция” — это ирония над серьезным, топорным и шаблонным восприятием реальности. Взаимодействие человека с искусством может побудить зрителя посмотреть на привычные вещи под другим углом, смещая шаблонность мышления, позволяет ему развиваться, размышлять, и как следствие, — совершенствоваться».

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