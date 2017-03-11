В Башкирии досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует через две недели

Как сообщили в Министерстве образования РБ, во время этого этапа будут работать три пункта приема экзамена (ППЭ), два из них — в Уфе, один — в Стерлитамаке. При проведении ЕГЭ аудиториях будет использоваться технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ.

Досрочно планируют сдавать экзамены порядка 800 человек, из них большая часть — выпускники прошлых лет.

В этом году ЕГЭ будет проводиться в три этапа: досрочный, основной (с 29 мая по 1 июля) и дополнительный (с 5 по 16 сентября).

Досрочный и основной этапы начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Те выпускники, которые получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным дисциплинам (русскому языку и математике), а также повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день основного этапа, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период.