Прокуратура проверила предприятия на выбросы
Ведомство обнародовало итог проверок, которые проводились совместно с министерством экологии в феврале.
Ведомство обнародовало итог проверок, которые проводились совместно с министерством экологии в феврале.
Челябинская прокуратура обнародовала итог проверок предприятий, которые проводились совместно с министерством экологии в феврале. Именно тогда от жителей поступало большое число жалоб на смог и неприятный запах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Ревизоры побывали на 33-ти объектах. Нарушения зафиксированы практически в каждом районе. В Металлургическом выявлены котельные, которые не поставлены на учет как объекты, негативно воздействующие на окружающую среду, и дымили они без разрешения. Заведено административное дело.
В Советском районе дела за выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения заведены в отношении двух организаций — «НоваМет» и «Полимер Стройконструкция».
Прокуратура Центрального района выявила нарушения при эксплуатации газовой котельной, расположенной в
В Трактрозаводском районе разрешение на выброс загрязняющих веществ и проекта предельно допустимых выбросов отсутствовали у ООО «Парус».
Ленинская прокуратура установила, у завода «Конар» отсутствовала регистрация очистки газа. Директору внесено представление. Проверки продолжаются.