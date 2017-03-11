Прокуратура проверила предприятия на выбросы

Челябинская прокуратура обнародовала итог проверок предприятий, которые проводились совместно с министерством экологии в феврале. Именно тогда от жителей поступало большое число жалоб на смог и неприятный запах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ревизоры побывали на 33-ти объектах. Нарушения зафиксированы практически в каждом районе. В Металлургическом выявлены котельные, которые не поставлены на учет как объекты, негативно воздействующие на окружающую среду, и дымили они без разрешения. Заведено административное дело.

В Советском районе дела за выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения заведены в отношении двух организаций — «НоваМет» и «Полимер Стройконструкция».

Прокуратура Центрального района выявила нарушения при эксплуатации газовой котельной, расположенной в бизнес-центре «Челябинск-Сити».

В Трактрозаводском районе разрешение на выброс загрязняющих веществ и проекта предельно допустимых выбросов отсутствовали у ООО «Парус».

Ленинская прокуратура установила, у завода «Конар» отсутствовала регистрация очистки газа. Директору внесено представление. Проверки продолжаются.