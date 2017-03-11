В Киеве на одному из мостов ограничат движение транспорта
В Киеве движение транспорта на Московском мосту частично ограничат.
В Киеве движение транспорта на Московском мосту частично ограничат.
11 марта частично ограничат движение на Московском мосту
«На Московском мосту в направлении движения с просп. Генерала Ватутина на просп. Московский будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.