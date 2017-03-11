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10:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве на одному из мостов ограничат движение транспорта

В Киеве движение транспорта на Московском мосту частично ограничат.

Источник: Telegraf.com.ua

11 марта частично ограничат движение на Московском мосту из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«На Московском мосту в направлении движения с просп. Генерала Ватутина на просп. Московский будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения автотранспорта», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.

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