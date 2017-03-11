В Киеве на одному из мостов ограничат движение транспорта

11 марта частично ограничат движение на Московском мосту из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«На Московском мосту в направлении движения с просп. Генерала Ватутина на просп. Московский будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения автотранспорта», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.