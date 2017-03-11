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11:03 (мск), источник: ИА Башинформ

Полицейские Башкирии применили оружие при задержании пьяного водителя

УФА, 11 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии полицейские применили табельное оружие при задержании пьяного водителя. Сегодня утром сотрудниками дорожно-патрульной службы на автодороге Уфа-Красная Горка-Павловка пытались остановить машину ВАЗ-2106. Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС. Экипаж начал преследование нарушителя.

Полицейские нагнали правонарушителя в селе Красная Горка. Один из сотрудников вышел из машины и попытался повторно ее остановить, но водитель «Жигулей» совершил наезд на полицейского и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он совершил столкновение с патрульным автомобилем и не останавливаясь, продолжил движение.

Водитель создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участников. Один из инспекторов ДПС, выбрав безопасный и ровный участок автодороги, в соответствии с законом «О полиции» произвел несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. После того, как преследуемая автомашина не остановилась и продолжила движение, было осуществлено несколько выстрелов по колесам движущегося транспортного средства. На 82 км автодороги Уфа-Красная Горка-Павловка ВАЗ-2106 был остановлен, пояснили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Водитель задержан, по результатам медосвидетельствования у 22-летнего жителя Иглинского района установлено алкогольное опьянение. В отношении него составлен протокол о совершении правонарушения.

Инспектор ДПС с травмами обратился в районную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен из лечебного учреждения.

По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Материалы о совершении наезда на сотрудника ГИБДД будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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