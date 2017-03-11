Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Александр Овечкин впервые станет отцом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14События недели в фотографиях
11:33 (мск), источник: Крым Press

Полицейские Советского района в течение нескольких часов нашли пропавшую девочку

9 марта в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о том, что пропала 14-летняя девочка.

Со слов матери, девочка ушла в Дом Культуры на репетицию и до 21.30 часов домой не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию.

Полицейские Советского района оперативно провели рейды и отработки в местах наибольшего скопления молодежи, опрашивался весь круг друзей и знакомых разыскиваемой.

Усугубляло поиски то, что телефон девочки был отключен. Спустя несколько часов после поступления заявления в полицию сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району подросток была найдена. Все это время она находился у своей родственницы в Симферополе и не хотела выходить на связь с родителями.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время его нахождения вне дома совершено не было, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. В отношении матери подростка составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка.

Сотрудники полиции просят граждан не быть равнодушными, со вниманием относиться к детям, которые находятся на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут до 9 мая
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь