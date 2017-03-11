Полицейские Советского района в течение нескольких часов нашли пропавшую девочку
9 марта в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о том, что пропала 14-летняя девочка.
9 марта в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о том, что пропала 14-летняя девочка.
Со слов матери, девочка ушла в Дом Культуры на репетицию и до 21.30 часов домой не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию.
Полицейские Советского района оперативно провели рейды и отработки в местах наибольшего скопления молодежи, опрашивался весь круг друзей и знакомых разыскиваемой.
Усугубляло поиски то, что телефон девочки был отключен. Спустя несколько часов после поступления заявления в полицию сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району подросток была найдена. Все это время она находился у своей родственницы в Симферополе и не хотела выходить на связь с родителями.
К счастью, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время его нахождения вне дома совершено не было, — сообщили в
Сотрудники полиции просят граждан не быть равнодушными, со вниманием относиться к детям, которые находятся на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.