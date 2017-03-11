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10:05 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане ввели ограничение на весеннюю охоту на дичь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство сельского хозяйства РК ввело ограничение суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Kazinform

«В соответствии с действущими в республике Правилами охоты весной разрешено изъятие селезней уток, самцов кулика, вальдшнепа, глухаря и тетерева на току. При этом официально на весеннюю охоту выделяется не более 5% от разрешенных лимитов на уток, то есть видимые экономические потери субъектов охотничьего хозяйства от предлагаемого запрета очень малы. Весенняя охота на любой вид создает мощный фактор беспокойства, резко нарушающий процесс гнездования. При этом первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов.

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Многие охотники (количество членов охотничьих обществ в Казахстане неуклонно растёт, превышая в настоящее время 150 000 человек) очень далеки от принципов бережного отношения к природе, как прежде относившимся к любому виду дичи как к своим собственным, строго соблюдавшим сроки и правила охоты, не допускавшим браконьерства и не позволявшим это делать другим", — отметили в пресс-службе Минсельхоза.

По информации ведомства, на фоне снижения численности пернатой дичи увеличивается количество браконьерства. Так, в период весенней охоты 2016 года на территории Республики зафиксировано 758 фактов административных правонарушений, предусмотренных статье 382 КоАП РК (Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты). При этом за аналогичный период 2015 года было зафиксировано 636 фактов нарушения. То есть отмечается рост нарушений правил охоты.

«Наметившееся снижение численности пернатой дичи заставляет принять меры для увеличения их численности, путем запрета на проведение весенней охоты. В этой связи, Комитетом проработан вопрос с Институтом зоологии МОН РК и Казахстанской ассоциацией сохранения биологического разнообразия (АСБК) по отмене на всей территории республики весенней охоты на пернатую дичь. Указанными научными и общественными организациями поддержана позиция по запрету весенней охоты во время гнездования птиц, учитывая, что охота является сильным фактором беспокойства для всех групп животных. Запрет на весеннюю охоту на пернатую дичь позволит поддерживать более высокую численность этих групп птиц в природе», — пояснили в МСХ РК.

Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года № 265 приняты изменения и дополнения в Приказ от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

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