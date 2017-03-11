Новосибирская полиция поймала серийных «золотых» домушников
Трое приятелей украли из квартиры ювелирные украшения на 100 тысяч.
Трое приятелей украли из квартиры ювелирные украшения на 100 тысяч.
Среди бела дня 10 марта домушники вскрыли пластиковое окно в доме на улице Столетова, вошли в квартиру, нашли и унесли золотые украшения хозяев. Стоимость украденного — более ста тысяч рублей.
Всех троих жителей Калининского района сотрудники УгРо Управления МВД России по Новосибирску нашли и задержали. Более того, установили, что эта же компания пыталась вечером 9 марта обокрасть квартиру на улице Толбухина в Дзержинском районе.
Украденные золотые изделия во время обыска у подозреваемых изъяли. Сейчас все трое находятся под стражей. Сотрудники ведут дальнейшее расследование и проверяют причастность домушников к аналогичным преступлениям, сообщает