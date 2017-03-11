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11:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская полиция поймала серийных «золотых» домушников

Трое приятелей украли из квартиры ювелирные украшения на 100 тысяч.

Среди бела дня 10 марта домушники вскрыли пластиковое окно в доме на улице Столетова, вошли в квартиру, нашли и унесли золотые украшения хозяев. Стоимость украденного — более ста тысяч рублей.

Всех троих жителей Калининского района сотрудники УгРо Управления МВД России по Новосибирску нашли и задержали. Более того, установили, что эта же компания пыталась вечером 9 марта обокрасть квартиру на улице Толбухина в Дзержинском районе.

Украденные золотые изделия во время обыска у подозреваемых изъяли. Сейчас все трое находятся под стражей. Сотрудники ведут дальнейшее расследование и проверяют причастность домушников к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

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