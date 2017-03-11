Новосибирская полиция поймала серийных «золотых» домушников

Среди бела дня 10 марта домушники вскрыли пластиковое окно в доме на улице Столетова, вошли в квартиру, нашли и унесли золотые украшения хозяев. Стоимость украденного — более ста тысяч рублей.

Всех троих жителей Калининского района сотрудники УгРо Управления МВД России по Новосибирску нашли и задержали. Более того, установили, что эта же компания пыталась вечером 9 марта обокрасть квартиру на улице Толбухина в Дзержинском районе.