В самарском аэропорту задерживаются несколько рейсов

В субботу, 11 марта, задерживаются несколько рейсов, соединяющих Самару с Москвой и индийским Гоа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Курумоч.

Рейс, который должен был прибыть из Москвы в 16:20, будет в Самаре лишь в 19:20. Рейс в обратном направлении отправится вместо 17:15, в 21:50. Самолет, который должен был вылететь в Индию в 09:10, предположительно отправится с задержкой в 12 часов — в 21:40.