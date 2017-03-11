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11:56 (мск), источник: Pro Город Самара

В самарском аэропорту задерживаются несколько рейсов

Причина этого пока неизвестна.

В субботу, 11 марта, задерживаются несколько рейсов, соединяющих Самару с Москвой и индийским Гоа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Курумоч.

Рейс, который должен был прибыть из Москвы в 16:20, будет в Самаре лишь в 19:20. Рейс в обратном направлении отправится вместо 17:15, в 21:50. Самолет, который должен был вылететь в Индию в 09:10, предположительно отправится с задержкой в 12 часов — в 21:40.

Онлайн-табло Курумоча сообщает об отмене рейсов в Уфу на 09:15 и Краснодар на 11:10. Отменены рейсы из этих городов в обратном направлении, запланированные сегодня.

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