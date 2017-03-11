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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 марта

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной части страны пройдут осадки, днем на большей части территории — небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

Источник: БЕЛТА

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной части страны пройдут осадки, днем на большей части территории — небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем — 3−9 градусов тепла.

Синоптики также отмечают, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах Беларуси продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, местами лед потемнел и тает на месте.

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