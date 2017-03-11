До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 марта
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по
Синоптики также отмечают, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах Беларуси продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, местами лед потемнел и тает на месте.