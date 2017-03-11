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12:11 (мск), источник: СуперОмск

В Ленинском округе Омска продлили карантин по бруцеллезу

Главное управление ветеринарии Омской области продлило карантин из-за невыполнения правил по ликвидации бруцеллеза и предупреждения его дальнейшего распространения.

Как ранее сообщал «СуперОмск» карантин по бруцеллезу был введен в Ленинском округе города в декабре 2016 года. Поводом для ограничительных мер стало выявление животного, чьи образцы положительно реагируют на бруцеллез. Во избежание распространения опасной для человека инфекции карантин был установлен до 1 марта 2017 года.

Из-за невыполнения правил по ликвидации бруцеллеза Главное управление ветеринарии Омской области продлило карантин до 20 марта 2017 года, сообщается приказе ведомства.

Добавим, что бруцеллез редко приводит к смерти, но опасен для человека осложнениями, которые могут привести к инвалидности.

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