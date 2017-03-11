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12:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии высока потребность в школьных автобусах

УФА, 11 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане потребность в школьных автобусах остаётся высокой. В настоящее время в Министерстве образования республики имеются 143 заявки на школьные автобусы от муниципалитетов.

Источник: Башинформ

«В течение ближайшего месяца за счёт средств федерального бюджета мы получим ещё 77 школьных автобусов, но они будут на газомоторном топливе, — рассказала министр образования Гульназ Шафикова на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Государственного Собрания РБ. — На приобретение автобусов в ближайшие годы заложены также и региональные средства -100 млн рублей. Тогда по дорожной карте обеспеченность автобусами покроется на 43 процента».

На сегодняшний день парк школьных автобусов в регионе насчитывает 1348 единиц техники, из которых 325 приобретены за последние три года.

В июне 2016 года за счёт бюджета РБ были закуплены 77 школьных автобусов, 58 единиц техники были получены по распоряжению РФ. В конце ноября 2016 года за счёт средств федерального бюджета приобретены 50 автобусов.

Все это позволило увеличить долю школьников, которые обеспечены ежедневным подвозом в школы, до 97,6 процента. В 2016−17 учебном году организован подвоз более 30,5 тысяч обучающихся из 2501 населенного пункта 872 образовательных организаций.

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