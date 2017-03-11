Инспекторы ГИБДД в Волгограде вышли на рейды по выявлению тонированных авто
Инспекторы ГИБДД в Волгограде вышли на рейды по выявлению тонированных авто.
Инспекторы ГИБДД в Волгограде вышли на рейды по выявлению тонированных авто.
Рейд под кодовым наименованием «Тонировка. Нетрезвый водитель» проводили 10 марта в Волгограде инспекторы ГИБДД.
Смысл рейда, сообщает ВДТВ
За управление автомобилем, стекла которого покрыты нарушающими техрегламент пленками, назначается штраф в размере 500 рублей.
Было выявлено 154 водителя, которые управляли автомобилем с тонированными стеклами, один водитель сел за руль в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
ГИБДД Волгограда призывает водителей растонировать свои автомобили и не садиться за руль после употребления спиртного!