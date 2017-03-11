Инспекторы ГИБДД в Волгограде вышли на рейды по выявлению тонированных авто.

Рейд под кодовым наименованием «Тонировка. Нетрезвый водитель» проводили 10 марта в Волгограде инспекторы ГИБДД.

Смысл рейда, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, выявление водителей, управляющих машинами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Кроме того выявляли и нетрезвых за рулем.

За управление автомобилем, стекла которого покрыты нарушающими техрегламент пленками, назначается штраф в размере 500 рублей.

Было выявлено 154 водителя, которые управляли автомобилем с тонированными стеклами, один водитель сел за руль в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

ГИБДД Волгограда призывает водителей растонировать свои автомобили и не садиться за руль после употребления спиртного!