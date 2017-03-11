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12:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Япония почтила минутой молчания память жертв цунами 2011 года

В Японии прошли траурные мероприятия в память о жертвах землетрясения и цунами 2011 года. На церемонии в Токио присутствовали премьер-министр Синдзо Абэ и принц Акисино.

Источник: AFP 2017

Ровно в 14:46 была объявлена минута молчания — именно в это время шесть лет назад у японского побережья произошло мощнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 9,0.

Как отметил в своей речи Синдзо Абэ, восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ЧП, практически завершено, а режим эвакуации в префектуре Фукусима постепенно отменяется.

Мы благодарим все страны, которые оказали помощь после бедствия. Мы хотели бы использовать свой опыт, пережитые уроки для того, чтобы внести свой вклад в предупреждение ущерба от стихийных бедствий
Синдзо АбэПремьер-министр Японии

В марте 2011 года после землетрясения на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров. В результате трагедии погибли или пропали без вести около 18 тысяч человек.

Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС «Фукусима-1», в результате чего прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2011—2015 году власти страны потратили около 220 млрд долларов на восстановительные работы, в период с 2016 по 2020 год планируется потратить еще 55 млрд долларов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
vesta
Трагедия, конечно, соболезную. 11 марта сидела на концерте японских барабанщиков, а сердце было не на месте.. Вот и ............А кто цунами сделал?
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А Б
Проведение этого мероприятия наглядно характеризует отношение властей Японии к понимаю масштабов бедствия в стране и необходимости оказания помощи населению в преодолении его последствий.
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