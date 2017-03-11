Япония почтила минутой молчания память жертв цунами 2011 года
В Японии прошли траурные мероприятия в память о жертвах землетрясения и цунами 2011 года. На церемонии в Токио присутствовали
В Японии прошли траурные мероприятия в память о жертвах землетрясения и цунами 2011 года. На церемонии в Токио присутствовали
Ровно в 14:46 была объявлена минута молчания — именно в это время шесть лет назад у японского побережья произошло мощнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 9,0.
Как отметил в своей речи Синдзо Абэ, восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ЧП, практически завершено, а режим эвакуации в префектуре Фукусима постепенно отменяется.
Мы благодарим все страны, которые оказали помощь после бедствия. Мы хотели бы использовать свой опыт, пережитые уроки для того, чтобы внести свой вклад в предупреждение ущерба от стихийных бедствий
В марте 2011 года после землетрясения на
Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС «Фукусима-1», в результате чего прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2011—2015 году власти страны потратили около 220 млрд долларов на восстановительные работы, в период с 2016 по 2020 год планируется потратить еще 55 млрд долларов.