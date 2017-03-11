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13:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Лед на реках Самарской области сойдет лишь в апреле

Ожидается и половодье.

Саратовское водохранилище освободится ото льда во второй декаде апреля этого года, Куйбышевское — в третьей декаде, вскрытие малых рек области — в конце марта — начале апреля. Такой прогноз составили специалисты Приволжского УГМС.

В момент прохождения пиков половодья, есть вероятность достижения опасных отметок на реках Самара, Большой Кинель, Сызрань.

Спровоцировать повышение уровня воды может интенсивное таяние снега и выпадении обильных осадков. Это приведет к подтоплению объектов, расположенных в пониженных местах. Максимальный уровень воды на малых реках региона ожидаются выше нормы на 12−224 см.

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