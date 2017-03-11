Малыш лемура родился в Ростовском зоопарке
Посетители зоопарка смогут увидеть новоиспеченного жителя зверинца.
Посетители зоопарка смогут увидеть новоиспеченного жителя зверинца.
Детеныш лемура родился в Ростовском зоопарке. Пополнение случилось 7 марта. Как рассказали в
Известно, что специально для лемуров был построен большой красивый вольер с обогащённой средой: здесь есть ветки, коряги, канаты, места для укрытий, различного рода возвышенности — в общем, всё, что нужно животным для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли активно проводить время.
Для посетителей выделена большая смотровая зона. На ноги малыш встанет через несколько месяцев, а пока он виснет на маме. Кстати, 11 марта в 13.00 можно будет посмотреть показательное кормление семейки лемуров, а в воскресенье в этой же время увидеть как трапезничает еж. По словам работников зоопарка, любимая пища экзотических для нашего региона лемуров — фрукты.