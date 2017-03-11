Подземный храм, скрытый за кроличьей норой, нашли в Великобритании

Подземный храм ордена тамплиеров был обнаружен в Великобритании, вход в древнюю постройку был скрыт за кроличьей норой, сообщает местная пресса.

Пещера, построенная людьми, обнаружена на фермерском поле близ города Шропшир. Фотографии норы и подземного храма появились на страницах пользователей в Twitter.

Эксперты пока не называют точное время, когда мог быть построен храм, однако предполагают, что постройка принадлежала рыцарям ордена тамплиеров и их последователям.