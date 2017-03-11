В Уфе пройдут рейды по отлову бродячих собак

Об этом сообщили в администрации города. Это связано с тем, что по весне бездомные животные сбиваются в стаи и могут быть опасны для людей.

Представители мэрии предложили горожанам сообщать о появлении собачьих стай по телефонам 223−89−56 или 229−04−30.

При этом они просят владельцев домашних животных не отпускать их на прогулку без присмотра, поскольку они могут быть пойманы как бродячие.