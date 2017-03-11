Молдавские железнодорожники вышли на массовый протест

В связи с этим, бульвары Негруцци и Штефана чел Маре будут перекрыты сегодня с 10.00 до 13.00.

Додон: Мы будем настаивать на отмене этого позорного закона

Протестующие прошли от здания ЖД вокзала к зданию правительства Молдовы. Главное требование демонстрантов — выплата до 31 марта задолженности по заработной плате, а также компенсаций за убытки, причиненные задержками зарплат.

Как заявил глава федерации профсоюза железнодорожников Ион Запорожан, сумма задолженности позаработной плате превышает 130 миллионов леев (около 6,5 миллиона долларов). По его словам, судьба 9,8 тысячи сотрудников предприятия остается неопределенной.

Среди других требований железнодорожников восстановление нормальной продолжительности рабочего дня, отмена технического выходного, повышение заработной платы.

В течение двух лет ГП Железная дорога Молдавии руководит ставленник Либеральной партии страны Юрий Топалэ. Он находился вцентре нескольких громких скандалов. В частности, его обвиняли вмонополизации сектора общественного транспорта вКишиневе. Топалэ владеет несколькими линиями маршрутных такси иавтобусов вмолдавской столице.