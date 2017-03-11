Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В столице дневной максимум составит девять градусов тепла.

На севере страны термометры покажут семь выше ноля, на юге — шесть с плюсом. Ночью от одного до пяти градусов. Ветер умеренный до сильного.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник и во вторник тоже вероятны дожди.