Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
12:13 (мск), источник: Publika.md

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Конец недели будет пасмурным и дождливым по всей стране. По прогнозам синоптиков, следующей ночью и утром местами возможен туман.

Источник: Publika.md

В столице дневной максимум составит девять градусов тепла.

На севере страны термометры покажут семь выше ноля, на юге — шесть с плюсом. Ночью от одного до пяти градусов. Ветер умеренный до сильного.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник и во вторник тоже вероятны дожди.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
-2°
полупрозрачная облачность
766 мм рт. ст.
повышенное
46 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Жители Японии почтили память жертв цунами 2011 года
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь