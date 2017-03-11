Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Индии не нравится истребитель РФ 5-го поколения
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
13:14 (мск), источник: ТАСС

Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта

Адвокат добавил, что Севастиди не будет отвечать на вопросы журналистов до участия в судебном заседании в Верховном суде РФ, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Осужденная за госизмену Оксана Севастиди будет освобождена из следственного изолятора «Лефортово» 12 марта. Об этом в субботу сообщил на своей официальной странице в сети Facebook адвокат Иван Павлов.

«12 марта в первой половине дня из “Лефортово” будет освобождена Оксана Севастиди», — написал он, добавив, что Севастиди не будет отвечать на вопросы журналистов до участия в судебном заседании в Верховном суде РФ, которое состоится 15 марта, и где будет рассмотрен вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора.

Читайте также
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди
Президент России Владимир Путин 7 марта помиловал Оксану Севастиди

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства подписал соответствующий указ, «руководствуясь принципами гуманности». В документе говорится, что Севастиди должна быть освобождена «от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». Указ вступит в силу 12 марта.

Оксана Севастиди в марте прошлого года была признана судом виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила СМС-сообщение своему знакомому в Грузию о передвижении военной техники в Абхазию. Свою вину она не признала.

Комментарии
1
Северный Мишка
Старики, день прошёл! - Ну и х р е н с ним!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: Кисляк не обсуждал с окружением Трампа ход выборов в США
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Жители Японии почтили память жертв цунами 2011 года
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь