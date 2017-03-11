Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Осужденная за госизмену Оксана Севастиди будет освобождена из следственного изолятора «Лефортово» 12 марта. Об этом в субботу сообщил на своей официальной странице в сети Facebook адвокат Иван Павлов.

«12 марта в первой половине дня из “Лефортово” будет освобождена Оксана Севастиди», — написал он, добавив, что Севастиди не будет отвечать на вопросы журналистов до участия в судебном заседании в Верховном суде РФ, которое состоится 15 марта, и где будет рассмотрен вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства подписал соответствующий указ, «руководствуясь принципами гуманности». В документе говорится, что Севастиди должна быть освобождена «от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». Указ вступит в силу 12 марта.