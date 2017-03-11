Первый участок Второго кольца метро в Москве запустят летом

«Работы по строительству первого участка Третьего пересадочного контура метро от станции “Деловой центр” до станции “Петровский парк” планируется завершить летом. Это очень сложный участок с точки зрения строительства», — сказал он.

ТПК в вопросах и ответах: всё о новом кольце метро

По его словам, сложности строительства связаны с сильной обводненностью грунта. «Здесь очень водонасыщенные грунты. В районе станции “Хорошевская” пришлось прибегать к заморозке грунта, что также сказалось на общем графике работ», — отметил заммэра.

Хуснуллин напомнил, что на этом радиусе протяженностью 10,5 км расположено пять станций метро — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Длина Второго кольца метро, которое планируется полностью запустить в 2020—2021 годах, составит 61 км, на нем разместятся 32 станции. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с Московским центральным кольцом (МЦК).

Третий пересадочный контур пройдет на расстоянии до 10 км и ближе от действующей Кольцевой линии и позволит пассажирам совершать пересадки, не заезжая в центр города, что сократит время в пути.