Первый участок Второго кольца метро в Москве запустят летом

«Работы по строительству первого участка Третьего пересадочного контура метро от станции “Деловой центр” до станции “Петровский парк” планируется завершить летом. Это очень сложный участок с точки зрения строительства», — сказал он.
По его словам, сложности строительства связаны с сильной обводненностью грунта. «Здесь очень водонасыщенные грунты. В районе станции “Хорошевская” пришлось прибегать к заморозке грунта, что также сказалось на общем графике работ», — отметил заммэра.
Хуснуллин напомнил, что на этом радиусе протяженностью 10,5 км расположено пять станций метро — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Длина Второго кольца метро, которое планируется полностью запустить в 2020—2021 годах, составит 61 км, на нем разместятся 32 станции. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с Московским центральным кольцом (МЦК).
Третий пересадочный контур пройдет на расстоянии до 10 км и ближе от действующей Кольцевой линии и позволит пассажирам совершать пересадки, не заезжая в центр города, что сократит время в пути.
Запуск Второго кольца поможет разгрузить центральные участки радиальных веток на 20−25%
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что в этом году планируется завершить строительство 19 новых станций метро и более чем 42 км тоннелей. В 2017 году из бюджета города на строительство метро выделено 157 млрд рублей.