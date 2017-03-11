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14:25 (мск), источник: Prokazan.ru

Вкладчики Татфондбанка и «ИнтехБанка» вновь вышли на акцию протеста

Сегодня, 11 марта, в Казани проходит очередная акция протеста пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка».

Мероприятие началось в 12.00 в парке Петрова в Кировском районе города.

Сообщается, что на акцию протеста собралось около двухсот человек.

 — Если хочешь вернуть свои деньги, явка обязательна! Никто не вернет тебе свое кроме тебя самого! Казанцев 100%-ая явка касается в первую очередь! На пикет собираются пострадавшие со всего Татарстана и не только! Приходи с семьей, с сотрудниками и друзьями, — говорится в сообщении в группе «Спасение пострадавших в Татфондбанке и ИнтехБанке».

Как передает Inkazan.ru, люди пишут письма в Госсовет РТ, ФСБ, а также президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана разработали льготную программу лизинга для предпринимателей, пострадавших в результате отзыва лицензий трех банков республики. Для юридических лиц разработан проект программы «Льготный лизинг». Так, согласно этому проекту, планируется предоставлять в финансовую аренду любые виды имущества сроком до 5 лет под 8% годовых.

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