Вкладчики Татфондбанка и «ИнтехБанка» вновь вышли на акцию протеста

Мероприятие началось в 12.00 в парке Петрова в Кировском районе города.

Сообщается, что на акцию протеста собралось около двухсот человек.

— Если хочешь вернуть свои деньги, явка обязательна! Никто не вернет тебе свое кроме тебя самого! Казанцев 100%-ая явка касается в первую очередь! На пикет собираются пострадавшие со всего Татарстана и не только! Приходи с семьей, с сотрудниками и друзьями, — говорится в сообщении в группе «Спасение пострадавших в Татфондбанке и ИнтехБанке».