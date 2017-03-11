В Уфе скоро заработает уникальный пешеходный переход

Уникальность объекта заключается в том, что он построен с применением S-образной конструкции, проходя по которой, пешеход невольно видит левую и праву стороны, есть ли там транспорт. Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, знаками безопасности, а также резинокордовым настилом и ограждением. При строительстве перехода железнодорожники применили.

Помимо строительства перехода, в ходе реконструкции станции Спортивная на ней появились новые крытые остановочные павильоны с кассовыми залами и системой автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электричек.

Обновленная платформа будет полностью запущена в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.