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14:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе скоро заработает уникальный пешеходный переход

В завершающую стадию вошло строительство нового пешеходного перехода на железнодорожной станции Спортивная в Уфе. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Уникальность объекта заключается в том, что он построен с применением S-образной конструкции, проходя по которой, пешеход невольно видит левую и праву стороны, есть ли там транспорт. Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, знаками безопасности, а также резинокордовым настилом и ограждением. При строительстве перехода железнодорожники применили.

Помимо строительства перехода, в ходе реконструкции станции Спортивная на ней появились новые крытые остановочные павильоны с кассовыми залами и системой автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электричек.

Обновленная платформа будет полностью запущена в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.

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