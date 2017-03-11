В Уфе скоро заработает уникальный пешеходный переход
В завершающую стадию вошло строительство нового пешеходного перехода на железнодорожной станции Спортивная в Уфе. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
В завершающую стадию вошло строительство нового пешеходного перехода на железнодорожной станции Спортивная в Уфе. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
Уникальность объекта заключается в том, что он построен с применением
Помимо строительства перехода, в ходе реконструкции станции Спортивная на ней появились новые крытые остановочные павильоны с кассовыми залами и системой автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электричек.
Обновленная платформа будет полностью запущена в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.