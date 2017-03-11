ГИБДД проведёт в Калининградской области массовые проверки водителей на трезвость

Госавтоинспекция проведёт в регионе массовые проверки водителей на трезвость. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Профилактическое мероприятие будет проходить в течение трёх дней — в выходные и утром в понедельник, 13 марта. Рейды организуют в Калининграде и во всех районах области.

ГИБДД призывает калининградцев и гостей региона оказывать содействие в выявлении нарушений Правил дорожного движения. О фактах нетрезвого вождения следует сообщать в дежурную часть по телефону горячей линии 8 (4012) 552−811.