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14:13 (мск), источник: Калининград.Ru

ГИБДД проведёт в Калининградской области массовые проверки водителей на трезвость

Профилактическое мероприятие запланировано на 11—13 марта.

Госавтоинспекция проведёт в регионе массовые проверки водителей на трезвость. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Профилактическое мероприятие будет проходить в течение трёх дней — в выходные и утром в понедельник, 13 марта. Рейды организуют в Калининграде и во всех районах области.

ГИБДД призывает калининградцев и гостей региона оказывать содействие в выявлении нарушений Правил дорожного движения. О фактах нетрезвого вождения следует сообщать в дежурную часть по телефону горячей линии 8 (4012) 552−811.

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