В Омске завели уголовное дело по факту загрязнения воздуха в городе

Уголовное дело по факту загрязнения воздуха возбуждено в Омске, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Дело открыто по признакам преступления ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

В небе над Омском специалисты экологического и санитарного надзора обнаружили вещество этилмеркаптан, причем норма была превышена в 400 раз. Это добавка к природному газу, которая используется в промышленном производстве.

Сейчас проходят проверки на трех городских предприятиях, где работают с этидмеркаптаном. Расследование продолжается.

Напомним, что жители Омска стали жаловаться на неприятный химический запах, после чего специалисты взяли пробы воздуха.