В Омске завели уголовное дело по факту загрязнения воздуха в городе
Концентрация этилмеркаптана в воздухе оказалась превышена в 400 раз.
Концентрация этилмеркаптана в воздухе оказалась превышена в 400 раз.
Уголовное дело по факту загрязнения воздуха возбуждено в Омске, сообщили в
Дело открыто по признакам преступления ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).
В небе над Омском специалисты экологического и санитарного надзора обнаружили вещество этилмеркаптан, причем норма была превышена в 400 раз. Это добавка к природному газу, которая используется в промышленном производстве.
Сейчас проходят проверки на трех городских предприятиях, где работают с этидмеркаптаном. Расследование продолжается.
Напомним, что жители Омска стали жаловаться на неприятный химический запах, после чего специалисты взяли пробы воздуха.