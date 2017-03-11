11 тысяч человек заболело ОРВИ в Волгоградской области, 50% из них — волгоградцы

В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ населения продолжает снижаться. 10746 человек в Волгоградской области заболело гриппом и ОРВИ за неделю с 27 февраля по 5 марта, сообщает ВДТВ. В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших снизилось на 16%, отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В Волгограде количество заболевших ОРВИ составило 5654 человека. В сравнении с предыдущей неделей снижение произошло на 0,5%, уровень заболеваемости ниже недельного эпидпорога на 24%.

Ситуация контролируется Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.